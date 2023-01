Ochroniarze nie mogli poradzić sobie z Mateuszem Gamrotem! Wszystko się nagrało, gwiazdor UFC dał się im we znaki

Film z Mateuszem Murańskim nominowany do Oscara! Przecieramy oczy ze zdziwienia, usłyszy o nim cały świat

Co za historia!

Znamy szczegóły kolejnej walki Normana Parke'a! To już postanowione, klamka zapadła

Gala HIGH League, która ma odbyć się w marcu w katowickim Spodku zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, federacja zaczyna odkrywać kolejne karty i ujawniać, kogo będzie mieli okazję zobaczyć w oktagonie. Po hitowej walce Marcin Najmana - Jacek Murański przyszedł czas na ogłoszenie kolejne, dużego nazwiska. Okazuje się, że po raz drugi w karierze do klatki wyjdzie Jarosław Jarząbkowski. "PashaBiceps" miał bić się na poprzedniej gali HIGH League, ale uniemożliwiła mu to kontuzja.

Kolejna walka "pashyBicepsa" potwierdzona! Jarząbkowski wraca do oktagonu podczas HIGH League 6

Jak się okazało, "pashaBiceps" szybko poradził sobie z problemami zdrowotnymi, bo będzie jedną z największych gwiazd gali HIGH League 6, która odbędzie się 18 marca w Katowicach. Na razie nie wiadomo jeszcze, z kim będzie bił się Jarząbkowski, jednak włodarze ujawnili, że będzie to debiut w formule MMA. Wcześniej "pashaBiceps" informował, że miał bić się z "Medusą", jednak doznał kontuzji. Być może więc to właśnie streamer będzie kolejnym rywalem legendarnego e-sportowca.

PashaBiceps wraca do oktagonu! Jarosław Jarząbkowski zawalczy podczas HIGH League 6, to już pewne

Wcześniejsza i jak na razie jedyna walka Jarosława Jarząbkowskiego miała miejsce podczas gali HIGH League 2, kiedy to zmierzył się on z "Owcą WK" w walce bokserskiej w małych rękawicach i odniósł zwycięstwo. Teraz jednak czekać go będzie zupełnie inne zadanie i walka na zasadach MMA.