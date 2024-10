Powtorna zadyma w trakcie konferecji PRIME MMA! Ryta przezwał Zadorę i rozpoczęła się burda, mamy nagranie!

Byliśmy świadkami wielkiej zadymy w trakcie programu Prime MMA! Przy okazji spotkania między Krzystofem Rytą a Dominikiem Zadorą doszło do wielkiej afery i zadymy między zawodnikami. Zaczęło się od tego, że Ryta wyzwał Zadorę, a ten ruszył na niego z bardzo dużym atakiem. W ruch poszły nie tylko pięści, ale także części umeblowania studia. Mamy nagranie!

Wielka afera na PRIME MMA! Zadora i Ryta pobili się w trakcie programu

Wielka afera na PRIME MMA! W trakcie trwania programu federacji Dominik Zadora i Krzysztof Ruta ruszyli na siebie. Zaczęło się od szermierki słownej, kiedy to Ryta przezwał Zadora, a ten stwierdził, że nie da się obrażać rywalowi. Mężczyzna z całej siły ruszył na przeciwnika, niszcząc przy tym stół. Na tym jednakże się nie skończyło - Ryta potknał się, co zaowocowało potęznym kopnięciem na twarz przez Zadorę. Wtedy też do akcji weszła ochrona, która zaczęła oddzielać dwóch zwaśnionych przeciwników. Skrót całej sytuacji pokazała na swoich mediach społecznościowych federacja freak-fightów.

- Co tutaj się wydarzyło?! - piszą przedstawiciele Prime MMA.