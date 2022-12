i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Mamed Khalidov, Mariusz Pudzianowski

nieprawdopodobne dane

Przed walką Khalidova z Pudzianowskim, kibice mogą się złapać za głowę! Te informacje wprawiają w osłupienie, nieprawdopodobny wyczyn

Waldemar Kowalski 12:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski to bez dwóch zdań dwie legendy federacji KSW, co jeszcze bardziej uatrakcyjnia ich walkę wieczoru podczas gali KSW 77: XTB. Od dłuższego czasu, kiedy tylko Mamed lub "Pudzian" wychodzą do klatki, ma to miejsce w main evencie, jednak kibice KSW mogą się złapać za głowę po uświadomieniu sobie, jak wiele takich walk wieczoru już za nimi.