Mamed Khalidov wprost o obawach przed walką z Mariuszem Pudzianowskim! Nie owijał w bawełnę, szczere słowa legendy KSW

Kibice sportów walki oraz federacji KSW z zapartym tchem oczekują już kolejnej wali KSW 77: XTB, na której dojdzie do jednej z najgłośniejszych walk w historii polskiego MMA. W klatce spotkają się bowiem Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski, którzy w ostatnich miesiącach wylewali siódme poty na siłowni i treningach, aby jak najlepiej przygotować się do tego starcia. W przygotowaniach Khalidova towarzyszył nawet Krzysztof Radzikowski, który po pracy z legendą KSW zdecydował porównać się go do zwierzęcia. Na chwilę przed walką, Mamed Khalidov znalazł jednak chwilę, aby porozmawiać z Michałem Rogozińskim i opowiedzieć mu, czy ma jakiekolwiek obawy przed starciem z Pudzianowskim.

Gwiazdor KSW wprost został zapytany o to, czy nie obawia się mocarnych ciosów, którymi dysponuje Mariusz Pudzianowski. Michał Rogoziński przypomniał legendzie KSW, jak jedno z takich uderzeń powaliło Michała Materlę podczas jego walki z "Pudzianem". Mamed Khalidov nie ukrywał jednak, że nie może wejść do klatki z takimi myślami i obawami, bo skończyłoby się dla niego tragedią.

- Czy mam obawy? Nie może być takiego czegoś. Nie może być, bo to zabiera ci całkowicie sens. Wychodzisz i się boisz, że cię trafi… To jest walka. Masz po prostu być czujnym, robić swoją pracę i tyle. Nie obawiam się. Nie lekceważę go – nie o to chodzi. Nie mogę po prostu wyjść z takim czymś do walki - powiedział wprost Mamed Khalidov oceniając, że o ile bardzo szanuje swojego rywala, to nie może wejść do klatki ze strachem. Gala KSW 77: XTB, podczas której dojdzie do walki Khalidov - Pudzianowski już 17 grudnia.

