Włodarze federacji FAME MMA przygotowali na jubileuszową galą FAME 20 obszerną kartę walk, na której znalazł się chociażby pojedynek odmienionego Boxdela z Don Kasjo, czy specjalny turniej, w którym udział weźmie ośmiu zawodników. Ci będą walczyć o nagrody warte 2 miliony złotych. Wielką nadzieję na wygraną ma Arkadiusz Tańcula, który jeszcze przed końcem 2023 roku wyjechał na treningi do Tajlandii, aby jak najlepiej przygotować się do wyzwania na FAME 20. Zbijanie wagi doszło jednak do momentu, w którym internauci nie kryją zmartwienia tym, co dzieje się z "Aroyem".

Widok Arkadiusza Tańculi tuż przed FAME 20 wielu zszokuje. Internauci musieli zareagować

W ostatnich miesiącach ciało Arkadiusza Tańculi przeszło wielką przemianę, a gwiazdor FAME MMA zgubił nadprogramowe kilogramy. Efekty pracy "Aroya" dla niektórych internautów są jednak posunięciem się ciut za daleko. Dobrze znany fanom sportów walki użytkownik platformy "X" "Sebinho93x" zwrócił szczególną uwagę na jedną z ostatnich relacji Tańculi, a dokładniej na jego twarz, gdzie kości policzkowe gwiazdora FAME MMA są mocno widoczne.

Przeżegnaliśmy się widząc, co stało się z twarzą Arkadiusza Tańculi! Internauci podnieśli alarm przed FAME 20, szokujący widok

- On w ogóle dożyje do tego turnieju? Wysuszony jak na zawody kulturystyczne. - napisał na platformie "X" zwracając uwagę na wyraźnie wychudzoną twarz Arkadiusza Tańculi. Podczas walki z Adrianem Polakiem podczas FAME Friday Arena 2 Tańcula przesadził ze zbijaniem wagi, co skończyło się dla niego skrajnym wycieńczeniem organizmu.