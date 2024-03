Quebonafide na FAME MMA? Boxdel wyjawił całą prawdę, tyle raper miał naprawdę zarobić!

Marcin Najman ostro przed walką z Jackiem Murańskim: Ciężko go znokautuję! Nie będę tego przeciągał

Mateusz Gamrot wysłał jasny sygnał! Szefowie KSW nie mogą przejść obojętnie obok takiego wyznania. Wchodzi w to w ciemno

wchodzi w to

Quebonafide mógł stać się częścią projektu FAME MMA. Nie tak dawno muzyk ujawił, że miał propozycję z federacji, z której jednak nie skorzystał. Teraz do sprawy odniósł się Boxdel, który potwierdził doniesienia artysty i powiedział, jak dokładnie miały wyglądać jego zarobki. Cała prawda ujrzała światło dzienne.

Quebonafide na FAME MMA. Boxdel ujawił szczegóły

O ile do walki Quebonafide na FAME MMA nigdy nie doszło, tak rozmowy w tej sprawie trwały. Jak mówił muzyk, oferowano mu 6 milionów złotych, jednakże Boxdel zaprzeczył tym informacją wskazując, że kwota wymieniona przez muzyka wynikała z konkretnych zapisów kontraktowych i pewnego modelu współpracy z federacją.

- Te sześć milionów złotych nie wynikało z tego, że ktoś podszedł i powiedział "Słuchaj, Kuba, dostaniesz sześć baniek za walkę". Chodzi o model biznesowy i założenia klubu (...) Z modelu można by było wywnioskować, że można by było dorobić się bardzo na takim kontrakcie. Ale to nie jest tak jakby usłane różami, że: "Zaproponowano mi tyle", tylko: "Zaproponowano mi model X, z którego mógłbym zarobić potencjalnie kwotę" - mówi Boxdel cytowany przez portal glamrap.pl