Robert Karaś odpowiada na falę krytyki! Mówi o wielkiej agresji i groźbach, ma apel do swoich krytyków

Karaś znów wpadł na dopingu

Dla Roberta Karasia ostatnie miesiące były z pewnością bardzo trudne. Nie dość, że został pozbawiony rekordu świata w morderczych zawodach – 10-krotnym Ironmanie – to ponownie wpadł na dopingu w ciągu tylko kilku miesięcy. Zawodnik FAME MMA tłumaczy się, że to pozostałości substancji, jakie zostały wykryte u niego poprzednio, jednak nie wszyscy wierzą w tę wersję wydarzeń, a osób broniących Karasia jest coraz mniej. Wielu go natomiast krytykuje, ale zdaniem samego triathlonisty, niektórzy zdecydowanie przekroczyli granice krytyki.

Robert Karaś odpowiada na krytykę, mocne słowa o agresji i groźbach

Robert Karaś postanowił opublikować wiadomość w instastory na swoim profilu na Instagramie. Zapowiada on dalszą walkę o swoje dobre imię i uważa, że to co go spotkało, jest nieadekwatne do winy. Jego zdaniem, gdyby przytrafiło się to innej osobie, mogłoby to skończyć się tragedią. – Jestem wojownikiem, dlatego wiem, że sobie z tym wszystkim poradzę. Pomyślcie jakby trafiło na kogoś innego. Myślę, że już takiej osoby, by z nami nie było. To co wielu z Was robi, ta agresja, wyzwiska, groźby są nieadekwatne do tego co się wydarzyło. Pomyślcie zanim napiszecie durny komentarz. A ja dalej robie swoje udowodnię, że mówię prawdę. Miłego dnia (pisownia oryginalna) – zakończył Robert Karaś.

W całej sytuacji zawodnik może liczyć na wsparcie swojej ukochanej, aktorki Agnieszki Włodarczyk. – Wiem, że przez Twoją szaloną naturę, niektóre rzeczy robisz za szybko, zbyt spontanicznie, na wariata. Wiem, że nie lubisz czekać, chcesz wszystko naprawiać już. Udowadniać na już…Ale czasem się nie da, co pokazały ostatnie zawody. Tyle wysiłku, wyrzeczeń, pracy, tyle cierpienia… (...) Kochanie, wiem, że wrócisz silniejszy – czytamy we fragmencie wpisu żony Karasia na Instagramie.