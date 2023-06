Robert Lewandowski został zapytany o walkę w federacji Sławomira Peszki. Szczera odpowiedź: "Zadzwonię do niego"

Pierwsze spotkanie organizacji Clout MMA odbyło się kilka dni temu w Restauracji Baila Show&Dining i wzbudziło duże zainteresowanie mediów. Na pytania dziennikarzy odpowiadali ambasadorzy Lexy Chaplin i Sławomir Peszko. Wśród gości nie zabrakło także wielu znanych osób ze świata influencerów, sportu czy show-biznesu. – Konferencja była zupełnie niepiłkarska. Przechodzę do innego świata. Moja rola w Clout MMA? Przyciąganie wielkich osobowości z charakterem, może trochę kontrowersyjnych, ale też takich, które po wejściu do oktagonu zostaną zapamiętane przez ludzi – powiedział Peszko.

Robert Lewandowski zadzwoni do Sławomira Peszki w sprawie Clout MMA

Były reprezentant Polski nie ukrywa, że chętnie sprowadziłby do Clout MMA także piłkarzy. Nazwisk jeszcze nie zdradził, ale kibice zastanawiają się, czy jest szansa by kiedykolwiek na galę nowej organizacji zawitał bliski przyjaciel Peszki, Robert Lewandowski. Zresztą kapitan Biało-Czerwonych zabrał nawet głos w tej sprawie. W rozmowie z TVP Sport został zapytany, czy ze strony Peszki padła już jakaś propozycja. - No tak. Słyszałem o tym, ale nie rozmawiałem ze Sławkiem na ten temat. Nie znam żadnych detali, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale myślę, że zadzwonię do niego, spytam się o co w tym chodzi i jak to wygląda. Ale na dzień dzisiejszy jakby nie mam informacji i wiadomości na ten temat - odpowiedział Lewandowski.