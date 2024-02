Roman Kosecki ostro uderzył we freak fighty! Bez skrupułów ocenił walkę syna w FAME. Jasno wyraził swoje zdanie

Gala FAME MMA 20 była jubileuszowym, a także specjalnym wydarzeniem. Wszystko za sprawą turnieju, w którym wystartowali: Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, Josef Bratan, Amadeusz "Ferrari" Roślik, Arkadiusz Tańcula, Adrian "Polak" Polański, Krystian "Krycha UFC" Wilczak, Dawid Malczyński oraz Filip "Filipek" Marcinek. Zwycięzcą został "Wiewiór", pokonując w finale Josefa Bratana. Nagrodą główną było 1,5 mln zł., natomiast 500 tys. otrzymał finalista wydarzenia. Oprócz turnieju, w karcie walk znalazły się nazwiska idealnie wpasowujące się w jubileuszową galę. Nie zabrakło także miejsca w oktagonie dla byłego reprezentanta Polski Jakuba Koseckiego, który przegrał z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim w pierwszej rundzie.

Roman Kosecki ostro uderzył we freak fighty! Były reprezentant Polski jasno wyraził swoją opinię, zabrał głos w sprawie syna

Roman Kosecki w rozmowie z "WP SportoweFakty" wypowiedział się na temat walki swojego syna i uderzył we freak fighty. - Nie oglądam pajacowania i takich rzeczy. To mnie kompletnie nie interesuje - te wszystkie gale. Kto lubi, niech sobie ogląda. Z drugiej strony jest to jakieś show, ale nie dla mnie, nie podoba mi się to. Może jestem po prostu staromodny. Ja lubię popatrzeć jak walczą Mike Tyson, Andrzej Gołota, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. Jak to robili prawdziwi pięściarze - rozpoczął były reprezentant Polski.

- Oczywiście, walczył syn, ale nie oglądałem, nie interesuję się tym. Mam nadzieję, że jest zdrowy i nic mu się nie stało, bo w takich walkach zdarzają się różne przypadki. To są ludzie, którzy nie potrafią boksować, bić się, przypadkowo mogą zrobić sobie krzywdę. Więc jest zdrowy i to jedyny plus tego, co się odbyło - podsumował.