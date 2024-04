Szpilka rzucił Błachowiczowi wyzwanie. Odpowiedź była natychmiastowa. Pojedynek, o którym mówiliby wszyscy

Zaryliśmy szczęką o beton widząc, co stało się z Arturem Szpilką. Wszystko widać jak na dłoni, Nic się nie ukryło

Przerwa Jana Błachowicza od występów w UFC trwa już od lipca ubiegłego roku. Wówczas "Cieszyński Książę" przegrał z Alexem Pereirą, a następnie musiał oddać się w ręce lekarzy, bo jak poinformował pod koniec poprzedniego roku, miał problemy z barkiem. Te okazały się nieco poważniejsze i Błachowicz niedawno ponownie musiał położyć się na stole operacyjnym. Powrót do walk zajmie mu zapewne kilka miesięcy. Teraz może pozwolić sobie na więcej czasu z rodziną i wykorzystuje ten okres do maksimum, co widać po ostatnim wpisie w mediach społecznościowych.

Szpilka chce pojedynku z Błachowiczem. Jest wyzwanie

Były mistrz wagi półciężkiej w UFC pokazał fotografię z najbliższymi nad stołem i szachownicą. Fizycznie Błachowicz jeszcze nie może wejść na pełne obroty, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby oddać się takim wyzwaniom. Na wpis zawodnika UFC bardzo szybko zareagował Artur Szpilka.

- Czekam na Ciebie gagatku - napisał zawodnik KSW w komentarzu. Warto przypomnieć, że sam Szpilka często siada do partii szachów. - brona słowiańska, mówi ci to coś? - odpisał błyskawicznie Błachowicz. - My Słowianie wiemy - zareagował Szpilka. Pojedynek Błachowicz - Szpilka w szachach? Mogłoby być o tym zdarzeniu dość głośno.

i Autor: Instagram/janblachowicz Jan Błachowicz