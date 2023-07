Tak zmienił się Mariusz Pudzianowski przez 18 lat. Nieprawdopodobna metamorfoza, tymi scenami żyła cała Polska

Mariusz Pudzianowski postanowił wrócić do dawnych, sentymentalnych lat. Legendarny zawodnik MMA zamieścił na swoich mediach społecznościowych jedno z najbardziej kultowych nagrań ze swojej przeszłości. Trzeba przyznać, że przez te 18 lat siłacz zmienił się w sposób, który wprost odbiera mowę. Co za metamorfoza!

Mariusz Pudzianowski przeszedł wielką metamorfozę. Co za zmiany w życiu siłacza!

Trzeba przyznać, że Mariusz Pudzianowski już od dawna wzbudza wielką sympatię wśród kibiców polskiego sportu. O ile od lat kojarzony jest bardziej z występami w MMA, o tyle jego droga zaczęła się na dobrą sprawę od popularnych w Polsce na początku XXI wieku zawodach strongmen. To dzięki swoim występom "Pudzian" stał się prawdziwą i uwielbianą gwiazdą. Siłacz nadal zdaje się mieć duży sentyment do tego rozdziału swojego życia, o czym świadczy jego najnowsza publikacja na mediach społecznościowych. Pudzianowski przypomniał na niej fanom o swoim wielkim sukcesie z 2005 roku, kiedy to po raz trzeci w swojej karierze został mistrzem świata strongmen. To nagranie jest naprawdę legendarne i sam siłacz wspomina samą imprezę i swoją dawną profesję z dużym usmiechem.

- Coś tam się dźwigało - napisał Mariusz Pudzianowski na swoich mediach społecznościowych.

i Autor: instagram.com/pudzianofficial