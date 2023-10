To dlatego "Diablo" Włodarczyk nie walczył w FAME MMA? O wszystkim powiedział, mocne słowa w kierunku federacji!

UFC zadało Mateuszowi Gamrotowi potężny cios. Ogromne rozczarowanie po jednej decyzji. To nie tak miało wyglądać

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk postanowił powiedzieć o tym, czemu nie zawalczył w FAME MMA 19. Mimo że pięściarz prezentowany był jako wielka gwiazda federacji i miał stoczyć bardzo ciekawą walkę z Arkadiuszem Tańculą, to ostatecznie sportowiec wycofał się z inicjatywy. Teraz Włodarczyk powiedział, czemu się tak stało.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk szczerze o FAME MMA. Uderzył w federację

Jak zasugerował Włodarczyk, brak jego pojawienia się w oktagonie FAME MMA wynikało ze stylu prowadzenia negocjacji przez federację. Sam sportowiec nie wyklucza jednak, że wcale nie wyklucza potencjalnej przyszłości w federacjach freak-fightowych. Sam jednak czuje, że nie został przed FAME MMA potraktowany w najlepszy sposób.

- Powiedziałem tam na ringu. Wszystko zależy od tego, żeby jedna strona nie kręciła. Nie będę komentował co i jak, tylko żeby nie kręciła, podeszła do sprawy jak należy, a nie po gówniarsku i robiła można powiedzieć ciosy poniżej pasa. Jeśli podejdą poważnie, to temat freaków nie jest zamknięty - powiedział Włodarczyk.