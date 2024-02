i Autor: Instagram/ s.s.v.z Sofia Siwoka

wielki dzień

Ukochana Wojtka Goli zasypana gratulacjami! Wielki powód do świętowania, ważny dzień w życiu partnerki włodarza FAME MMA

Waldemar Kowalski 12:03

Od kiedy Wojciech Gola związał się z Sofią Siwoką, kariera młodej kobiety w mediach społecznościowych nabiera tempa, przede wszystkim ze względu na to, że Siwoka pokazuje się u boku włodarza FAME MMA oraz po jego kolejnych wypowiedziach na temat swojej partnerki. Para miała kolejny powód do świętowania, kiedy popularność młodej kobiety osiągnęła kolejny poziom, co spotkało się z gratulacjami.