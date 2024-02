Wielka legenda w KSW! Jest oficjalne ogłoszenie! Mistrz federacji przed trudnym wyzwaniem na gali XTB KSW: Epic!

Nagranie z Tomaszem Adamkiem rozłoży was na łopatki. Zobaczcie tylko, co wyprawia. Khalidov mógł się jedynie uśmiechnąć

Phila De Friesa nie trzeba przedstawiać żadnemu z kibiców, którzy regularnie oglądają gale KSW. Reprezentant Anglii w polskiej federacji nie znalazł jeszcze zawodnika, który okazałby się lepszy od niego. 37-latek, mający za sobą walki choćby w UFC, od dziesięciu pojedynków w KSW jest niepokonany i dzięki temu jest niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej tej federacji. Fani zastanawiają się, kto będzie w stanie odebrać mu pas, ale na razie De Friesa czeka inne wyzwanie.

Starcie gigantów na gali XTB KSW: Epic!

Już we czwartek pojawiło się na profilach KSW nagranie z Joshem Barnettem, który wyzywał do walki reprezentanta Anglii. Można było się domyślać, że to preludium do ogłoszenia walki Amerykanina z De Friesem i tak się faktycznie stało. Organizacja w piątek oficjalnie potwierdziła, że zawodnicy skrzyżują rękawice na gali XTB KSW: Epic, a walka odbędzie się w grapplingu na dystansie jednej, 10-minutowej rundy.

Josh Barnett to prawdziwa legenda sportów walki. „The Warmaster” jest między innymi byłym mistrzem wagi ciężkiej w UFC, a występował również w takich federacjach jak Pride, Strikeforce i Pancrase. W karierze stoczył 43 walki w formule MMA 25 z nich wygrał, a w dziewiętnastu poddawał rywali. Josh Barnett walczył już raz w Polsce. W 2020 roku podczas gali Genesis rozbił Marcina Różalskiego w starciu na gołe pięści.