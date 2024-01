XTB KSW Epic bilety. Gdzie kupić bilety na KSW Epic: Khalidov - Adamek? XTB KSW Epic bilety ile kosztują, jak kupić bilety na Khalidov - Adamek KSW Epic Gliwice 24.02

Potworny lincz na Popku! Internauci wzięli sprawy w swoje ręce. W głowie się nie mieści, co dzieje się u Pawła Mikołajuwa

Długo trwały dywagacje, czy do takiej walki w ogóle dojdzie. Od pierwszych plotek do oficjalnego ogłoszenia starcia Mamed Khalidov - Tomasz Adamek minęło kilka tygodni i choć "po drodze" wydawało się, że ostatecznie do pojedynku nie dojdzie, KSW dopięło swego. Tym samym największa federacja mieszanych sztuk walki w Polsce ponownie sprawiła, że o jednej walce mówi się niemal codziennie, a atmosfera podgrzewana jest z dnia na dzień. 24 lutego Khalidov i Adamek skrzyżują rękawicę na gali XTB KSW: Epic w boksie w dużych rękawicach. Według wielu ekspertów faworytem jest były mistrz świata w boksie, ale i Khalidov nie jest pozbawiany szans. Legenda KSW w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że obawia się tylko jednego.

- Nie chciałbym, żeby mnie znokautował (śmiech). Muszę być szybki na nogach… - żartował z szerokim uśmiechem Khalidov. - Obawy gdybym miał, to bym nawet nie wychodził do walki, ale trzeba być ostrożnym. Natomiast ja wychodzę, żeby tę walkę wygrać. Mnie to motywuje, jak jestem underdogiem i nie dają mi szans - powiedział legendarny zawodnik.

Gala XTB KSW Epic odbędzie się 24 lutego w Gliwicach. Bilety na walkę Khalidov - Adamek dostępne są na portalu eBilet.pl. Wystarczy KLIKNĄĆ TUTAJ! Ceny biletów na XTB KSW Epic rozpoczynają się od 100 zł. Galę będzie można oglądać jedynie w usłudze PPV na kswepic.tv.