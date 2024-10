i Autor: YouTube/ FAME MMA screen FAME MMA

Pilne wieści

Wielka zmiana planów FAME MMA! Nagły komunikat federacji przed galą FAME 23

Fani FAME MMA dopiero co pasjonowali się październikową galą FAME: The Freak, a już mogli zacząć szykować się na kolejną - FAME 23. Najbliższa gala tej freak-fightowej federacji miała odbyć się 23 listopada, ale doszło do nagłej zmiany terminu. FAME MMA wydało oficjalny komunikat informujący o zmianie planów z galą FAME 23!