Bezpardonowy atak na partnerkę Arkadiusza Tańculi! Wylano na nią wiadro pomyj, gwiazdor FAME też oberwał

Fala hejtu wylała się na partnerkę Arkadiusza Tańculi!

Arkadiusz Tańcula to jeden z bardziej doświadczonych freak-fighterów w Polsce. Zaczynał jeszcze na Silesian MMA 2, gdzie w 2019 roku pokonał Dariusza Sierheja. W 2020 roku zadebiutował na jednej z pierwszych gale FAME MMA, a dokładniej na szóstej gali tej organizacji i zrobił to bardzo udanie, pokonując Alana Kwiecińskiego. Następnie przegrał z Pawłem Tyburskim, jednak później odniósł 5 zwycięstw z rzędy, by ulec dopiero Maksymilianowi Wiewiórce. Jedną z głównych osi zainteresowania wokół Arkadiusza Tańculi była jego przyjaźń, a później głośny konflikt z Mateuszem Murańskim oraz jego ojcem Jackiem. Młodszy Murański oraz Tańcula znali się bardzo dobrze z planu popularnego programu „Lombard. Życie pod zastaw”, gdzie obaj występowali. Mimo że ich znajomość była burzliwa, to Arkadiusz Tańcula bardzo mocno przeżył śmierć Murańskiego w lutym 2023 roku.

Ostatni czas nie był łaskawy dla Tańculi, jeśli chodzi o jego występy we freak-fightach. W 2024 roku przegrał trzy z czterech walk, a dodając 2023 rok, łącznie przegrał pięć z siedmiu walk. Co więcej, był on przymierzany do niezwykle prestiżowej walki wieczoru z Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem, z której jednak pięściarz się wycofał. Zdaje się jednak, że ostatnio nieco lepiej jest u Tańculi w sprawach sercowych.

Bezpardonowy atak na dziewczyną gwiazdora FAME. Tańcula też oberwał

Śledząc udostępniane przez Arkadiusza Tańculę materiały na Instagramie można zobaczyć, że od pewnego czasu w kolejnych wyzwaniach zawodowych wspiera go piękna Natalia Przybylak. Para pojawiła się pod koniec września na weselu strongmana Mateusz Ostaszewskiego, a kilka dni temu zawodnik FAME pokazał parę fotek wspólnie ze swoją ukochaną na ściance freak-fightowej organizacji, które kobieta podpisała „przyszły mąż”, a oboje nie szczędzili sobie czułości. Niestety, okazało się to być pretekstem do obrażania pary. „kolejny glonojad w akwarium”, „Dżizys jaki plastik”, „Sz*n i ćp*n”, „Je**ać Tańculę” – czytamy w komentarzach, choć oczywiście pojawiło się też dużo osób, które broniło Tańculi i jego partnerki „Ludzie się rozchodzą i układają sobie życie na nowo. Co w tym dziwnego”, „Fra**rzy będą mówić staremu chłopu jak i z kim powinien żyć”, „Szczęścia!”, „Życzę Wam szczęścia i pięknych chwil” – pisali inni.