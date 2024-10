Tak Arkadiusz Tańcula wyglądał bez tatuaży! Złapaliśmy się za głowę, kiedy zobaczyliśmy to zdjęcie z młodości. To naprawdę on

Marcin Różalski ujawnił, ile zarobił za pierwszą walkę w karierze! Aż ciężko w to uwierzyć. Podał dokładną kwotę

Kamila Wybrańczyk nie była w stanie ukryć tej zmiany przed internautami! Od razu to wyłapali. Ukochana Artura Szpilki już tak nie wygląda

Nie do wiary, jak Marcin Różalski wyglądał bez tatuaży! To naprawdę "Różal". Aż trudno go rozpoznać bez tuszu zdobiącego jego ciało

to naprawdę on

W szeregach federacji FAME nie brakuje zawodników, którzy mogą pochwalić się olbrzymią popularnością oraz rozpoznawalnością. Do tego grona bez dwóch zdań zaliczyć trzeba również Arkadiusza Tańculę. Wielu internautom mogłoby się wydawać, że aktor znany z występów w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" oraz stały uczestnik kolejnych gali freak fightowych ma na swoim koncie ogromne pieniądze, ale nic z tych rzeczy, bowiem Tańcula sam przyznał, że obecnie może nazwać się biednym gościem. Już wtedy zawodnik FAME mógł zszokować znaczną część internautów, a dodatkowo zaskakujące dla nich może być to, jak "Aroy" wyglądał jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy jego ciała nie zdobiły liczne tatuaże. Okazuje się, że prawie nie przypomina on samego siebie.

Arkadiusz Tańcula bez tatuaży nie przypomina samego siebie! Szok, jak naprawdę wyglądał w młodości

Od czasu do czasu Arkadiusz Tańcula znajduje w swoim prywatnym archiwum kolejne fotografie, które pokazują jego wygląd w czasach, kiedy był nastolatkiem, wchodził dopiero w dorosłe życie lub wyglądał zupełnie inaczej, niż ma to miejsce obecnie. Nie inaczej było tym razem. Zawodnik FAME odkopał jedno ze zdjęć, które wykonał jeszcze przed tym, jak jego ciało zaczęły pokrywać kolejne tatuaże. Obecnie aktor może pochwalić się wieloma projektami na jego rękach, torsie i plecach, przez co dziś jego wygląd nierozerwalnie związany jest z tatuażami. Bez nich, w czasach młodości, Tańcula wyglądał jak ktoś zupełnie inny.

Zobaczcie, jak Arkadiusz Tańcula wyglądał bez tatuaży klikając w galerię zdjęć poniżej!