Wielkie emocje przed galą FAME: The Freak! Marcin Najman nie wytrzymał i ruszył na rywala. Musiała interweniować ochrona

Erupcja wulkanu to pikuś przy tym, jak wybuchnął Denis Załęcki na wizji! Rzucił się na Marconia, grozi odwołaniem walki na FAME: The Freak

FAME MMA: The Freak KARTA WALK. Sprawdź, kto walczy na gali FAME: The Freak w piątek 4.10.2024

FAME MMA postanowiło mocno rozpieścić swoich fanów i przygotowało dla nich krótko po wielkim wydarzeniu na PGE Narodowym kolejną dawkę emocji. Tuż przed imprezą "Goniec.pl" poinformował o niespodziewanych ruchach ze strony federacji w sprawie przejęcia pełnych praw do marki, kontraktów zawodników od największego rywala, jeśli chodzi o podmioty zajmujące sie freak fightami, czyli Clout MMA, którego ambasadorami byli Sławomir Peszko i Lexy Chaplin.

Gala FAME: The Freak na pewno przysporzy wiele emocji dla wszystkich fanów freak fightów, ponieważ odbędą się na niej starcia, które mogą rozwiązać kilka konfliktów. Największym z nich jest na pewno pomiędzy Denisem Załęckim, a jego dwoma rywalami - Natanem Marconiem oraz Adrianem Ciosem.

Marcin Najman nie wytrzymał i zaatakował rywala! Musiała interweniować ochrona

Jednym z bohaterów gali FAME: The Freak będzie powracający do federacji Marcin Najman, który skrzyżuje rękawice w formule K-1 z Tomaszem Olejnikiem. Obaj zawodnicy na wcześniejszych formatach federacji się zaczepiali, ale podczas media treningu i ceremonii ważenia "El Testosteron" nie wytrzymał i po kilku wypowiedzianych słowach przez swojego oponenta zaatakował go. W błyskawiczny sposób zareagowała ochrona, która stała przy zawodnikach, dlatego nie doszło do dłuższej wymiany ciosów pomiędzy najbliższymi rywalami.

Gala odbędzie się na arenie Netto w Szczecinie, a pierwsza walka odbędzie się już po godzinie 20:00.