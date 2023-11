Wielkie zmiany w FAME MMA? Prezes może zrezygnować! Wardęga donosi!

Zdjęcia nowej gwiazdy FAME MMA rozgrzewają do czerwoności. Blondwłosa seksbomba, która wygląda jak Wersow

Będziemy świadkami dużego zamieszania w FAME MMA? Według informacji Sylwestra Wardęgi, Krzysztof Rozpara - prezes federacji - może myśleć o tym, aby opuścić organizację w swojej obecnej roli. Wardęga przedstawił wszelkie szczegóły, a nawet nazwiska osób, które mogłyby zastąpić Rozparę na zajmowanym przez niego stanowisku.

Zdaniem Wardęgi, Rozpara myśli o odejściu z roli prezesa, ale to wcale nie musi oznaczać, że odejdzie ze spółki. Za potencjalnych następców twórca internetowy wskazuje Rafała Pasternaka, bądź Wojciecha Golę.

- Krzysztof Rozpara poważnie myśli o zrezygnowaniu z funkcji prezesa Fame MMA. Nowym prezesem może zostać rządzący twardą ręką, bezkompromisowy Wojciech Gola lub człowiek do rany przyłóż Rafał Pasternak. Kto według Was lepiej poprowadzi spółkę? Edit: Rezygnacja z funkcji prezesa nie oznacza odejścia ze spółki. Tłumaczę, bo niektórzy tak to interpretują. - napisał Sylwester Wardęga za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.