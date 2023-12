Adam Małysz grzmi po scenach w Sejmie! Mocno o Braunie, nie miał litości!

Kilka dni przed Wigilią u Małysza wybuchła spora awantura. Wystarczyła do tego iskra

Po tym jak Grzegorz Braun zdecydował się na szokujące zachowanie w Sejmie RP, na posła Konfederacji spadło wiele głosów krytyki. Swoje słowa w sprawie zachowania kontrowersyjnego polityka zamieścił Adam Małysz. Prezes PZN nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Na czyn Brauna ma tylko jedno określenie.

Adam Małysz ostro o Grzegorzu Braunie. Nie hamował się!

Małysz powiedział jasno, że jego zdaniem zachowanie Grzegorza Brauna nosi znamiona chuligaństwa i on sam nie dowierza, że do takich scen w ogóle doszło. O ile Małysz popiera wolność słowa, o tyle nie ma wątpoliwości, że sceny z parlamentu są po prostu niewiarygodne.

- - Mamy wolność wypowiedzi w wolnym kraju i każdy może mieć swoje poglądy. To, moim zdaniem, było chuligaństwo. Jeszcze raz powtórzę: można w różny sposób odbierać religię, mieć poglądy religijne, polityczne czy jeszcze jakieś inne, ale szanujmy się! Na pewno nie popieram takich rzeczy. To jest wręcz niewiarygodne, że to się wydarzyło! - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".