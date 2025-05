Oto dom Adama Małysza. Piękna posiadłość "Orła z Wisły"

Adam Małysz ma za sobą bardzo trudny sezon jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Oczywiście, to nie on startuje czy trenuje zawodników, ale ostatecznie bierze odpowiedzialność za podjęte decyzje przy zatrudnianiu właśnie trenerów czy innych pracowników, działających na wspólny sukces. Problemem są nie tylko słabe wyniki w skokach narciarskich, ale też i w innych dyscyplinach, takie jak biegi narciarskie czy kombinacja norweska. W jednym z wywiadów przyznał on, że miał momenty zwątpienia nawet w poprzednim sezonie, w którym także skoczkowie radzili sobie słabo.

Z pewnością Adam Małysz wcale nie musiałby brać na siebie takiej odpowiedzialności, jak prezesura w Polskim Związku Narciarskim. „Orzeł z Wisły” przez całą swoją karierę zarobił wystarczająco, by nie musieć pracować w ten sposób – mógłby zarabiać na kontraktach reklamowych czy jako ekspert w telewizji, a do tego ma też olimpijską emeryturę, choć ta jest dość skromna jak na to, co zarabiał w trakcie kariery.

Dobre zarobki Adama Małysza pozwoliły ma luksusowe życie. Były skoczek jest aktywny w mediach społecznościowych i tam niejednokrotnie pokazywał, jak spędza czas w swoim domu. Na zdjęciach widać, że liczy się dla niego komfort i trudno się dziwić – przy wielu odpowiedzialnościach odpowiedni relaks w zaciszu domowym jest czymś wielce pożądanym. Małysz lubi też pracować wokół domu, co również nie raz pokazywał na swoim profilu. W galerii znajdziecie zdjęcia luksusowej posiadłości „Orła z Wisły”.