Adam Małysz podsumował PolSKI Turniej. Prezes PZN przekazał, co usłyszał w FIS. Ale są też złe wieści

Pierwsza edycja PolSKIego Turnieju przypadła na niezwykle przykry dla polskich fanów sezon. Zawodzą w nim zarówno zawodnicy z czołówki, jak i ci mający ich w przyszłości zastąpić. Sytuacja nie jest tak zła, jak na samym początku, ale wciąż daleka od ideału i oczekiwań kibiców. Mimo to PolSKI Turniej zakończył się organizacyjnym sukcesem, choć nie brakowało przykrych incydentów, jak niedokończenie zawodów w Szczyrku. Kibice dopisali, atmosfera była, jak zwykle wspaniała, a i samym zawodnikom podobała się rywalizacja w dość nietypowym formacie. Adam Małysz postanowił zrobić małe podsumowanie ostatnich dni.

Adam Małysz podsumowuje PolSKI Turniej. Chęć kontynuacji jest, ale...

W nagraniu opublikowanym na Instagramie Adam Małysz w krótkich słowach ocenił organizację PolSKIego Turnieju. – Jesteśmy po PolSKIm Turnieju, czyli Wisła, Szczyrk, Zakopane. Ogólnie myślę, że zawody zostały bardzo dobrze odebrane i przyjęte. Nie tylko przez FIS, ale również i przez zawodników. Myślę, że również publiczność - z małymi niedociągnięciami - pewnie też jest w miarę zadowolona. Wiem, że było parę incydentów, które pewnie wszyscy chcieliby zapomnieć – powiedział prezes PZN.

Były skoczek przypomniał, że nie wszystko poszło zgodnie z planem i to akurat przy okazji zawodów organizowanych przez sam PZN. – Ja tylko chciałbym przypomnieć, że de facto te zawody organizowały przede wszystkim makro regiony śląsko-beskidzki i tatrzański. My jako Polski Związek Narciarski organizowaliśmy tylko w Szczyrku. De facto ten, który no nie do końca był bardzo udany, bo niestety przed samym końcem, gdy pozostało 10 zawodników, został odwołany. Ale nie z naszego powodu, no bo jednak warunki atmosferyczne przeszkodziły nam w tym, żeby ten konkurs doszedł do końca – podkreślił Małysz i zapewnił, że chciałby, aby to nie był to jednorazowo zorganizowany turniej – Mimo to myślę, że ten turniej również i z naszego punktu widzenia był bardzo udany. Na pewno w przyszłości chcielibyśmy taki turniej znów organizować – zapewnił.

Sandro Pertile uciął spekulacje na temat PolSKIego Turnieju w przyszłym sezonie

Niestety, nie wszystko zależy od PZN i Małysza, a w zasadzie to mniej, niż od FIS. I choć sam Małysz wspomniał, że FIS jest zadowolone, to już na pewno w przyszłym sezonie nie będzie miejsca na PolSKI Turniej. – Na przyszły sezon mamy już inne plany. W kalendarzu znajdzie się miejsce dla Wisły i Zakopanego, ale w różnych okresach czasu – powiedział szef Pucharu Świata w skokach narciarskich, Sandro Pertile, w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Adam Małysz szczerze o aferze w polskich skokach. Jakub Wolny wróci do kadry? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.