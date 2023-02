Adam Małysz szczerze o Kamilu Stochu. Mówi o dziwnej sytuacji, sam nie wie, co się stało!

Adam Małysz postanowił udzielić wyjątkowo mocnego wywiadu w sprawie Kamila Stocha. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z Interią stwierdził, że sam nie wie, co stoi za utratą dyspozycji polskiego mistrza. Padły wyjątkowo mocne słowa.

Adam Małysz szczerze o Kamilu Stochu. Padły wyjątkowo mocne słowa

W rozmowie z Interią Małysz stwierdził, że nie wie sam, co stało za wyjątkowo dużym zawahaniem formy polskiego mistrza.

- - Z Kamilem to jest rzeczywiście bardzo dziwna sytuacja. Wszystko szło w dobrym kierunku, a on z konkursu na konkurs skakał coraz lepiej. Nagle wszystko posypało się w Japonii. Od tego czasu nie był w stanie wrócić do swoich dobrych skoków. Nie wiem, czym to może być spowodowane. To jest bardzo trudne do wytłumaczenia. - przyznał Małysz.

Wybitny przed laty skoczek ma jednak nadzieję, że odpoczynek i treningi indywidualne sprawiły, że Kamil Stoch wróci do formy.

- Widziałem w mediach społecznościowych, że ostatnio trochę skakał na biegówkach. Miał trochę wolnego czasu dla siebie. Myślę, że w jego przypadku może to bardzo dobrze zadziałać. Zaraz pójdzie na trening na skocznię. Nie potrzebuje wielu skoków, by złapać dobre czucie. - podsumował Adam Małysz w rozmowie z Interią.