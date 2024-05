Całe życie czekał na takie właśnie mecze. Marcin Kolusz uśmiecha się mimo porażki: „Wiemy, gdzie jesteśmy i gdzie możemy być” [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - 1:5 z z kandydatem do mistrzowskiego tytułu to wynik, który wstydu nam nie przynosi. Baliście się, że może być gorzej?

Marcin Kolusz: - Powiem za siebie: miałem bardzo różne myśli w różnych momentach. I taki, że będzie dobrze, ale i też, że – kurde – po prostu „przejadą nas”. Ale to normalne w sytuacji, w której mierzysz się z najlepszymi w swych fachu. Ważne, że optymizm nas nigdy nie opuścił. Jesteśmy tu nie przez przypadek, i nie na darmo. Jest też w nas wielka radość z faktu, że tu gramy. Możliwość rywalizacji z kimś takim, jak Victor Hedman czy Erik Karlsson, o wielu innych wyśmienitych zawodnikach nie wspominając, dodaje nam wiary w to, co robimy na co dzień.

- Dwa gole straciliście w samej końcówce, gdy sędziowie orzekli podwójną karę dla Kamila Górnego. Trochę szkoda?

- Wynik był do tego momenty całkiem fajny; Szwedzi tę grę w przewadze wykorzystali znakomicie. Ale 1:5 czy 1:3 – to już nie ma większego znaczenia. I tak przegralibyśmy, choć gdyby nie te dwa gole, pewnie moglibyście – wy, dziennikarze – dopisywać pięknie: „Sensacja była blisko!” (śmiech). My wiemy, gdzie jesteśmy. I wiemy, gdzie… możemy być. Dziś różnica jest ogromna, ale możemy ją powolutku – z sezonu na sezon – próbować niwelować. A dzięki takim turniejom się uczymy.

Zobaczcie jak sprytnie Alan Łyszczarczyk pokonał bramkarza Szwedów

- Dla pana, pewnie u schyłku reprezentacyjnej kariery, ten turniej to forma nagrody za lata treningów?

- Oczywiście. Nie tylko dla mnie, ale i dla każdego z moich kolegów. Dla jednych, którzy grają krócej, ta frajda przyszła szybko, często u progu ich kariery. Dla takich zawodników, jak ja, którzy grali już wiele razy w mistrzostwach Dywizji IA czy nawet IB, ten turniej ma jeszcze piękniejszy smak, wymiar. Każdy z nas się cieszy z obecności tutaj i chce to wykorzystać w pełni.

- Francuzi – podobnie jak wy w sobotę – też niespodziewanie „uszczknęli” punkt Łotyszom. Mieliście okazję rzucić okiem na ten mecz?

- Widziałem fragmenty dogrywki. Ale mecz meczowi nierówny. Francuzi – jak my – mają świadomość, co trzeba zrobić we wtorek. Znów się cieszę, zacieram ręce, bo to będzie kolejny fajny i – mam nadzieję – wyrównany bój.

- Na którym mistrzostwa – i nadzieje na utrzymanie – się jeszcze nie kończą?

- Oczywiście. To spotkanie będzie mieć ogromną wagę, ale jak pokazuje ten turniej i nasze dotychczasowe występy, próbujemy szukać szansy, okazji w każdym meczu. Dobrze, że grę z Francuzami poprzedza dzień przerwy. Mamy czas, by na spokojnie porozmawiać o przeżyciu, jakim była konfrontacja ze Szwedami, trochę się nim – mimo porażki – nacieszyć. Ale od poniedziałkowego popołudniowego treningu w głowie mamy już tylko Francuzów.

- Do tej pory, w meczach z Łotwą czy Szwecją, bardziej „mogliście” niż „musieliście”. We wtorek to się zmieni?

- Teraz wciąż jeszcze tylko „możemy”. Francuzi po raz kolejny grają w elicie, są doświadczoną drużyną. Rozegrali wiele spotkań o taką stawkę. Ale może to będzie nasz atut? Może my będziemy chcieli po prostu bardziej? Spróbujemy to „straszne chciejstwo” wykorzystać.

- Klucz do wygranej?

- Nie odkryję niczego nowego: wspólnota, poświęcenie, charakter, zaangażowanie, dyspozycja dnia każdego z osobna. Najważniejsze, że wspieramy się w każdym momencie. Nawet po nieudanych zagraniach nie mamy do siebie pretensji. Wiemy, że mamy braki, ale każdy robi wszystko, co może, by wypaść jak najlepiej.

Po meczu piękne obrazki. Kibice doceniają postawę naszych hokeistów. Przegrać ze Szwecją to żaden wstyd. Szczególnie, gdy zostawia się serce i gra z pasją. Gromkie i długie DZIĘKUJEMY. Owacja na stojąco. Naprawdę zróbmy wszystko, by zostać w elicie MŚ!