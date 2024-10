Co za wieści o wielkich rywalkach Justyny Kowalczyk! Naprawdę. To nie żarty

Therese Johaug wznowiła karierę z Marit Bjoergen u boku

Lata rywalizacji Justyny Kowalczyk z Marit Bjoergen i Therese Johaug były być może najlepszymi w historii kobiecych biegów narciarskich. Trzy wybitne zawodniczki przez lata nie dawały reszcie rywalek szans i między sobą dzieliły największe sukcesy. Jako pierwsza karierę zakończyła najstarsza Bjoergen, ale 3 lata młodsza Kowalczyk również wycofała się ze startów w Pucharze Świata w 2018 roku. To wtedy rozpoczął się okres prawdziwej dominacji najmłodszej Johaug zwieńczony trzema złotymi medalami igrzysk olimpijskich w Pekinie. Po nich Norweżka ogłosiła zresztą zakończenie kariery. Zrobiła to, aby zajść w ciążę i spełnić marzenie o macierzyństwie. Tyle że już chwilę po porodzie, w maju ubiegłego roku, zaczęła myśleć o powrocie. I podjęła decyzję, że chce powalczyć o medale najbliższych mistrzostw świata w Trondheim.

Te odbędą się od 26 lutego do 9 marca 2025 roku. W nadchodzącym sezonie będą najważniejszą imprezą w narciarstwie klasycznym. Johaug robi wszystko, by na własnej ziemi zaprezentować formę jak za najlepszych lat. A o to dba między innymi... Bjoergen. 44-latka na dobre odstawiła narty w kąt w 2022 r., ale nie porzuciła biegów narciarskich. Teraz jest asystentką trenera norweskiej kadry - Sjura Ole Svarstada. Podobnie jak Pal Gunnar Mikkelsplass, czyli były trener Johaug. To sprawiło, że już przy ogłoszeniu kadr zaczęto mówić o powrocie 36-latki, dla której zostawiono wtedy specjalnie wolne miejsce.

Za wznawiającą karierę Norweżką już pierwszy obóz treningowy z resztą kadry. Uczestniczyła w nim także Bjoergen, a Norwegia żyje wielkim powrotem i współpracą legend. To nie oznacza jednak, że Johaug zamierza walczyć o czwartą Kryształową Kulę. Wszystkie siły skupia na MŚ w Trondheim, przed którymi zaplanowała tylko kilka startów. W Pucharze Świata ma pojawić się jedynie na początku sezonu w Ruce i Lillehammer, a także ewentualnie w Davos tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Czas pokaże, czy poza mistrzostwami świata Johaug skusi się też na kolejne igrzyska.