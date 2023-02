i Autor: PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS Dawid Kubacki

Marzenia uciekają

Dawid Kubacki znalazł się w fatalnej sytuacji. Można załamać ręce, spełnia się najgorszy scenariusz

Dawid Kubacki nieco obniżył loty po fantastycznej pierwszej części sezonu. Obecnie wyraźnie ustępuje Halvorowi Egnerowi Granerudowi, który od Turnieju Czterech Skoczni dominuje w Pucharze Świata. Polski skoczek stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ i wszystko wskazuje na to, że już go nie odzyska. Spełnia się najgorszy scenariusz, a potwierdzają to statystyki. Po ich zobaczeniu można załamać ręce.