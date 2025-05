Wielki wstrząs w świecie skoków! Nagła rezygnacja w FIS. Powody osobiste

Thomas Thurnbichler ma nową pracę! To już oficjalne, trafił do wielkich rywali Polaków

Ostatni sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich dobiegł końca 30 marca, a ponad miesiąc później potwierdzono ważne odejście. 8 maja, podczas posiedzenia Komisji skoków narciarskich FIS w portugalskiej Vilamourze, ogłoszono rezygnację Christiana Kathola! Austriak był kontrolerem sprzętu z ramienia światowej federacji przez trzy ostatnie sezony.

Nie żyje zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni. Wygrał go jako pierwszy ze swojego kraju

Skoki. Dlaczego Christian Kathol rezygnuje?

Odejście Kathola oficjalnie ogłosił dyrektor PŚ, Sandro Pertile. Poinformował, że powody tej decyzji były wyłącznie osobiste. Obecny na posiedzeniu Jakub Balcerski ze Sport.pl przekazał, iż Austriak przeszedł niedawno operację kolana, z którym zmagał się już wcześniej. przez co nie mógł nawet przylecieć na posiedzenie do Portugalii. Odchodzący kontroler ma wspomagać FIS do lipca, ale już tworzy się nowy skład odpowiedzialny za kontrole.

Pertile ogłosił, że jednym z następców Kathola będzie Mathias Hafele, czyli jeden z asystentów Thomasa Thurnbichlera w reprezentacji Polski! "Druga osoba zostanie ogłoszona wkrótce. Pełny skład nowej kontroli najpóźniej 15 maja" - informuje Balcerski.

FIS ujawnia kalendarz Pucharu Świata 2025/2026. Wiemy co z konkursami w Zakopanem i Wiśle

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Skandal z Norwegami na MŚ klęską Kathola

Przez trzy lata pracy Kathola wprowadzono sporo zmian w kwestii sprzętu. Tą najważniejszą miało być zaczipowanie kombinezonów, ale skandal z Norwegami podczas tegorocznych mistrzostw świata w Trondheim postawił pracę Austriaka pod dużym znakiem zapytania. Przypomnijmy, że filmik ukazujący manipulacje przy norweskich kombinezonach wyciekł już przed konkursem MŚ na dużej skoczni, a mimo to Kathol dopuścił wtedy Norwegów do rywalizacji i zapewniał, że ich sprzęt po dokładnym sprawdzeniu jest przepisowy. W efekcie Marius Lindvik wywalczył srebrny medal, który odebrano mu dopiero po zawodach, gdy przyjęto protest pozostałych reprezentacji i wykryto oszustwo po rozcięciu kombinezonów. Doprowadziło to do zawieszenia norweskich skoczków do końca sezonu. Śledztwo FIS w całej tej sprawie wciąż trwa.