Thomas Thurnbichler będzie współpracował z Horngacherem!

Thomas Thurnbichler przez trzy sezony prowadził polskich skoczków narciarskich. W pierwszym odniósł parę sukcesów – Dawid Kubacki długo był na podium Pucharu Świata, zajął 2. miejsce w Turnieju Czterech Skoczni, a ostatecznie zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Zdobył też brąz mistrzostw świata, a Piotr Żyła został mistrzem świata. Później było jednak dużo gorzej i Polacy radzili sobie słabo lub bardzo słabo, pomijając przebłyski Aleksandra Zniszczoła w poprzednim sezonie i Pawła Wąska w tym, który właśnie minął. W Polskim Związku Narciarskim uznano, że czas Austriaka w polskiej kadrze A dobiegł końca i zastąpiono go Maciejem Maciusiak – co ciekawe, na swoje zastępstwo rekomendował go sam Thurnbichler. Byłemu już trenerowi pierwszej kadry zaproponowano przejęcie kadry juniorów, lecz po namyśle ten zrezygnował z tej opcji.

Adam Małysz przed Red Bull Skoki w Punkt. Podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Już wcześniej było wiadomo, że Thurnbichler może trafić do innej europejskiej kadry. Jest to o tyle ciekawe, że choć Polska pozbyła się go lekką ręką, to walczyły o niego federacji Austrii czy Niemiec, a więc zdecydowanie lepsze w ostatnich latach niż nasza. W rodzimej Austrii Thurnbichler pracował już wcześniej i nie byłoby zaskoczeniem, gdyby tam wrócił, jednak ostatecznie postanowił iść za przykładem swojego rodaka, Stefana Horngachera i wybrał propozycję pracy w Niemczech. Jak poinformował niemiecki związek narciarski, Thomas Thurnbichler będzie trenerem kadry B. Jego asystentem będzie Christian Heim.

