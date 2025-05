Nowy rozdział w skokach narciarskich. Stanie się to po raz pierwszy

Skoki narciarskie stoją przed dużymi wyzwaniami. Fani są coraz bardziej zmęczeni niezrozumiałymi i w ich mniemaniu niesprawiedliwymi przelicznikami wiatru, do tego dochodzą też często oceny sędziów, które czasami niewiele mają wspólnego z tym, co zaprezentował zawodnik. Skoki narciarskie tracą fanów, a tymczasem FIS skupił się na tym, aby promować skoki kobiet, choćby łącząc część zawodów, w których rywalizują panowie oraz panie, aby odbywały się w jednym terminie. Pomysł ten krytycznie oceniał Adam Małysz. – To będzie narzucone i jeśli chcesz konkurs mężczyzn, to musisz też organizować skoki kobiet? Jeśli tak, to jestem przeciwny (…) Nie tędy droga! Trzeba wymyślać sposoby na popularyzację, ale inne, a nie takie – mówił Małysz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” jesienią 2024 roku. I faktycznie wygląda na to, że nie jest to wymóg, ponieważ w nadchodzącym sezonie nie będzie choćby konkursu kobiet w Zakopanem, a zawody mężczyzn już się odbędą. Na popularność kobiecych skoków może wpłynąć fakt, że w końcu będą one rywalizować na... legendarnej Letalnicy!

Adam Małysz przed Red Bull Skoki w Punkt. Podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Po ogłoszeniu kalendarza na nadchodzący sezon stało się jasne, że FIS postanowił po raz pierwszy zorganizuje zawody kobiet na mamuciej skoczni w Planicy. Okazuje się, że to będzie pierwszy raz, gdy kobiety zmierzą się na tym legendarnym obiekcie. – Już oficjalnie - panie po raz pierwszy w historii wezmą udział w lotach narciarskich w Planicy! – czytamy na portalu Skijumping.pl. Z pewnością światowa federacja narciarska ma nadzieję, że ruch ten pozwoli przyciągnąć jeszcze więcej fanów do skoków kobiet – w końcu rywalizacja na Letalnicy jest jedną z najbardziej widowiskowych.

