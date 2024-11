Niedawno Sandro Pertile, obecny dyrektor Pucharu Świata, czyli najważniejszego cyklu w świecie skoków narciarskich, ogłosił wielką rewolucję w tej dyscyplinie. Od sezonu 2026/27 mają zostać bowiem połączone cykle Pucharu Świata zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Zdaniem Pertile będzie to tylko działało na rzecz promocji całej dyscypliny. – Pracujemy nad znalezieniem nowych rozwiązań na nadchodzące lata. Oczywiście, połączenie zmagań mężczyzn i kobiet wydaje się łatwe na papierze. Fakt, że będziemy rywalizować w tym samym miejscu, wywoła efekt domina – powiedział dyrektor PŚ w rozmowie z portalem skijumping.pl. – Pracujemy nad tym, aby wiosną 2025 roku przedstawić wiele nowych pomysłów, które uczynią skoki narciarskie bardziej odpowiednimi do integracji zawodów mężczyzn i kobiet. Wierzymy, że to jest dobry krok – dodaje Pertile. Celem takiego ruchu jest zwiększenie zainteresowania kobiecymi skokami, ale też teoretycznie zmniejszenie kosztów organizacyjnych. Jednak z pomysłem tym nie zgadza się m.in. Adam Małysz.

W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” Adam Małysz mocno krytykuje ten pomysł. Uważa on, że konieczność organizacji konkursów zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, będzie utrudnieniem, a nie ułatwieniem. – To będzie narzucone i jeśli chcesz konkurs mężczyzn, to musisz też organizować skoki kobiet? Jeśli tak, to jestem przeciwny – powiedział prezes PZN. – To samo było kiedyś w narciarstwie alpejskim i zrezygnowano z takiego rozwiązania. Oczywiście czasem zdarza się, że w jednym miejscu rywalizują wszyscy i w porządku, u nas też tak może być, ale nie zawsze. Wiem, jak to wygląda u nas w kraju, mamy swoje doświadczenia i nie jest łatwo. Są kraje, gdzie skoki kobiet są popularniejsze niż mężczyzn i odwrotnie – dodaje. Jego zdaniem nie jest to również dobry pomysł, jeśli chodzi o promocję kobiecych skoków. – Nie tędy droga! Trzeba wymyślać sposoby na popularyzację, ale inne, a nie takie. Weźmy Oslo, w Norwegii skoki kobiet są bardzo popularne, ale tam też widać różnicę we frekwencji. Inna sprawa, że na zawodach mężczyzn trybuny wyglądałyby zupełnie inaczej bez Polaków – mówi Adam Małysz.

