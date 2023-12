Ekspert ze złymi wieściami w sprawie Kamila Stocha. Nie ma cienia wątpliwości, mocny wniosek po konkursie

Kazimierz Długopolski postanowił skomentować ostatni występ Kamila Stocha na Turnieju Czterech Skoczni. Legendarny szkolniowiec w rozmowie z "WP. SportoweFakty" stwierdził jasno, że o ile widac, że Stoch ustabilizował swoją formę, o tyle niestety niemożliwe dla niego jest gonienie czołówki prestiżowych zawodów. Te słowa nie są optymistyczne.

Kamil Stoch skacze lepiej? Legendarny trener komentuje

Jak mówi Długopolski, oczywiście, ze w przypadku Stocha możemy mówić o poprawie, ale nie jest to forma, która pozwalałaby walczyć o wysokie lokaty Turnieju. Jak podkreśla szkoleniowiec, legendzie polskich skoków jeszcze brakuje, aby nawiązywać do najlepszych lat swojej sportowej kariery. Trener zwraca przy tym uwagę na jeden, bardzo znaczący szczegół.

- Na pewno trochę go to podbuduje. Niemniej jednak gdy zda sobie sprawę, że po nim zawodnicy skakali jeszcze dalej, to nie wiadomo, jakie myśli w głowie znów się pojawią. Aczkolwiek wydaje się, że Kamil idzie do przodu - powiedział Kazimierz Długopolski w rozmowie z portalem "WP. SportoweFakty".