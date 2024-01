i Autor: AP PHOTO/MATTHIAS SCHRADER Dawid Kubacki, skocznia Kulm, Bad Mitterndorf

Festiwal wpadek przed mistrzostwami świata w lotach. Niepokojąca sytuacja, organizatorzy zanotowali kuriozalną wtopę

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich to najważniejsza impreza tego sezonu w skokach narciarskich. Dla polskiego fana nie będą one raczej szczęśliwe, z racji na formę naszych skoczków, ale to nie jedyny problem przed startem rywalizacji. Od pierwszego dnia organizatorzy zmagają się z wieloma problemami – z tego powodu odwołano kwalifikacje, a kolejnego dnia musiano przerwać trening!