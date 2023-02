Justyna Żyła ma bojowe zadanie dla swojego ukochanego. Mówi o drugiej rundzie, będzie się musiał napocić!

Justyna Żyła postanowiła pokazać wyjątkowo ciekawe nagranie na swoich mediach społecznościowych. Celebrytka, która od pewnego czasu żyje w nowym związku, pokazała, co czeka jej ukochanego. Przed ukochanym byłej żony reprezentanta Polski w skokach narciarskich wyjątkowo ciężkie wyzwanie, z którym będzie musiał sobie poradzić.

Justyna Żyła postanowiła postawić wyzwanie swojemu ukochanemu i poinforomować o nim swoich widzów na mediach społecznościowych. Okazuje się, że wokół posesji należącej do byłej gwiazdy "Tańca z Gwiazdami" pokaźnie spadł śnieg, co przełożyło się na fakt, że nowa miłość Żyły będzie musiała pomóc jej w odśnieżaniu. Dla mężczyzny nie będzie to nic przyjemnego, gdyż jak przekonuje celebrytka, odśnieżał on zaledwie chwilę wcześniej.

- Hmm... Kochanie, chyba czeka Cię druga runda w odśnieżaniu - napisała Justyna Żyła na swoich mediach społecznościowych, prezentując nagranie obsypanej śniegiem posesji.

i Autor: instagram.com/justynazyla