Kolejny gwiazdor skoków zakochał się w Polce! Gregor Deschwanden przeżył niemały szok, kiedy zobaczył to w kraju nad Wisłą

Wśród skoczków narciarskich oraz członków sztabów szkoleniowych nie brakuje mężczyzn, którzy znaleźli wybrankę swojego serca w naszym kraju. W związku z Polką jest m.in. trener reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler oraz bułgarski skoczek Vladimir Zografski. Do tego grona zalicza się również Gregor Deschwanden, którego partnerka pochodzi z miejscowości Brzeszcze, w okolicach Oświęcimia. Okazuje się, że szwajcarski skoczek już dwukrotnie miał okazję spędzać święta Bożego Narodzenia w Polsce, o czym opowiedział więcej w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Najważniejszy obecnie zawodnik reprezentacji Szwajcarii w skokach narciarskich, który jak się okazuje mieszka obecnie ze swoją partnerką w Szwajcarii nie ukrywał, że niektóre polskie zwyczaje go zaskoczyły, a niektóre różnią się nieznacznie od tego, jak wyglądają one w jego stronach. M.in. w Polsce zaskoczyła go ilość spożywanych ryb, ale nie tylko.

- Zarówno pierwsze, jak i drugie święta były naprawdę wyjątkowe, ale te pierwsze na pewno były inne. Policzyłem wszystkich gości i zastanawiałem się, dlaczego na stole jest o jedno nakrycie więcej. Zapytałem, kto właściwie ma tutaj siedzieć (śmiech) - przyznał Deschwanden w rozmowie z dziennikarką opowiadając o swoim zaskoczeniu na widok pustego nakrycia na wigilijnym stole.