Łzy płyną do oczu widząc, jak potraktowali Kamila Stocha. Wymowne, dobitnie pokazali swój stosunek do lidera polskich skoczków

Czy Zniszczoł to już Cesarz? O trudnej drodze, błędach i marzeniach. Mówi o zwątpieniu [Rozmowa]

Zarówno skoczkowie reprezentacji Polski, jak i kibice biało-czerwonych chcieliby jak najszybciej wyrzucić z głowy zakończony niedawno sezon 2023/2024 Pucharu Świata i to, co działo się w ostatnich miesiącach z podopiecznymi trenera Thomasa Thurnbichlera. Sam Kamil Stoch nie był dla siebie zbyt łaskawy oceniając ostatni sezon, zwracając się bezpośrednio do swoich fanów z wielkimi podziękowaniami na nieustanną wiarę w niego i doping. Jeden z liderów reprezentacji Polski udowodnił również, że w środowisku skoczków narciarskich może pochwalić się olbrzymim szacunkiem, o czym najlepiej świadczą zdjęcia, które pojawiły się w mediach społecznościowych tuż po zakończeniu ostatniego sezonu.

Sonda Czy Kamil Stoch powinien zakończyć karierę? Tak, dalsze skakanie nie ma sensu Absolutnie! Bez niego to nie ma sensu Nie mam zdania

- Kilka zdjęć z naszego ostatniego weekendu w Planicy - napisał na Instagram Stories Noriaki Kasai, publikując w mediach społecznościowych parę fotografii wykonanych podczas hucznego zakończenia sezonu 2023/2024. Na zdjęciu obok japońskiego skoczka pojawił się również kończący karierę Peter Prevc oraz Kamil Stoch właśnie, co jednoznacznie pokazuje, jak wielkim szacunkiem w środowisku może pochwalić się lider reprezentacji Polski.

i Autor: Instagram/ kamilstochofficial screen Kamil Stoch po zakończeniu sezonu 2023/2024

Na kolejnej relacji obok Kasaiego znów pojawił się Kamil Stoch, tym razem jednak zamiast Prevca w kadrze znalazł się inny słoweński skoczek, Anze Lanisek.