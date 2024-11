Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Puchar Świata Lillehammer WYNIKI LIVE online sobota 23.11.2024

Na żywo Puchar Świata w skokach w Lillehammer 23.11.2024 Witamy w relacji na żywo z konkursu indywidualnego mężczyzn w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Start zawodów o godzinie 16:00, bądźcie z nami.

Odśwież relację

Fani skoków narciarskich nareszcie się doczekali! Właśnie ruszył Puchar Świata w tej dyscyplinie, oczywiście z udziałem naszej kadry. Po poprzednim, bardzo słabym sezonie, wszyscy – z Adamem Małyszem na czele – mają nadzieję, że ten właśnie się rozpoczynający będzie dużo lepszy i szybko zapomnimy, co działo się rok temu. Pierwsze zawody być może nie były najbardziej udane dla Polaków, pamiętajmy jednak, że był to konkurs drużyn mieszanych, a nie oszukujmy się – w skokach kobiet jesteśmy niestety daleko za konkurencją. Teraz jednak przed nami pierwszy konkurs indywidualny w Pucharze Świata w sezonie 2024/25. Tym razem cykl ten rusza nie w Wiśle, jak to często bywało w ostatnich latach, ale w Lillehammer w Norwegii. Co więcej, zaczął się on od konkursu drużyn mieszanych, który jednak dla Polaków nie był aż tak udany, ponieważ zajęliśmy w nim dopiero 7. miejsce, wyprzedzając jedynie Francję! Lepsi od nas były drużyny Finlandii, Japonii, Słowenii, Austrii, Norwegii i bezkonkurencyjnych tego dnia Niemców.