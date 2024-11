Potężny skandal w Lillehammer. Organizatorzy mogli doprowadzić do tragedii, skoczek uratował się w ostatniej chwili

Początek sezonu 2024/25 w Pucharze Świata w skokach narciarskich był bardzo nietypowy, ponieważ pierwszym konkursem była rywalizacja drużyn mieszanych! W nich Polacy nie poradzili sobie najlepiej, ponieważ zajęli dopiero 7. miejsce, ale fani mają nadzieję, że będzie lepiej w sobotę, gdy odbędzie się konkurs indywidualny. W kwalifikacjach do sobotniego konkursu działy się jednak niezwykłe rzeczy. Domen Prevc zanotował upadek, a w locie... przytrzymywał sobie nartę ręką, by mu się nie odpięła. Do tego aż czterech zawodników zostało zdyskwalifikowanych. Nic jednak nie umywa się do tego, co wydarzyło się podczas, a w zasadzie tuż przed skokiem Kristoffera Eriksena Sundala.

Sundal został zepchnięty z belki! Skandal w Pucharze Świata w skokach

Norweg szykował się do swojego skoku i oczekiwał na zielone światło, ponieważ z powodu wiatru paliło się jeszcze żółte. W tym momencie doszło do kuriozalnej sytuacji – tablica ze sponsorami i światłem sygnalizującym zjechała w dół i dosłownie zepchnęła Sundala z belki! Ten na szczęście miał już wszystko dopięte, a przytomność umysłu sprawiła, że zdołał utrzymać narty w torach najazdowych i nie przewrócił się podczas najazdu. Co więcej, Norweg popisał się niemałymi umiejętnościami, bo mimo takiego wypadku zdołał oddać bardzo dobry skok i kwalifikacje zakończył na 12. miejscu. Gdyby jednak narta podwinęła mu się, lub nie trafiła w tor najazdowy, to wszystko mogłoby skończyć się fatalnie. Cała sytuacja do obejrzenia poniżej.

Adam Małysz z obawami przed startem nowego sezonu. Nie mógł nie wspomnieć o tej porażce Polaków, ma też apel do kibiców

Niesamowite co tu się wydarzyło 😆 Sundal jesteś kocurem pic.twitter.com/RiAOSNztL2— Barti🎩 (@BartiDSJ) November 23, 2024

Już nawet infrastruktura się buntuje przeciwko zbyt długim przerwom między skokamiŚcianka popchnęła Sundala tak, że prowadzi o 10 punktów, choć nie miał zielonego światła XDUznali skok 😂pic.twitter.com/9EcfZiDdtQ— AbsurDB (@DbAbsur) November 23, 2024