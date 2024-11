i Autor: Twitter / ZRZUT EKRANU Kamil Kraska nokautuje na FNC 20

Efektowna wygrana Polaka

Sędziowski skandal w walce Polaka. Młoda gwiazda MMA efektownie nokautuje. Fani wściekli na arbitra [WIDEO]

Kamil Kraska to młoda gwiazda polskiego MMA. Utalentowany zawodnik z Ostrowa Wielkopolskiego do tej pory toczył walki tylko w Polsce, a jego sobotnie starcie na FNC w Zagrzebiu było pierwszym międzynarodowym pojedynkiem. Kraska wygrał efektownie i fenomenalnie. W trakcie walki doszło jednak do skandalu. Postawa sędziego pozostawiała wiele do życzenia.