Kibice Kamila Stocha wyleją morze łez po tym, co przekazał skoczek. Skierował do nich ważne słowa na koniec

Zakończony w ostatni weekend sezon 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich był nie tylko chwilą dla reprezentantów Polski, z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą na czele aby odetchnąć, ale również aby podsumować minione miesiące i zastanowić się co dalej. O ile Żyła jasno stwierdził, co dalej z jego przyszłością w skokach, o tyle Dawid Kubacki nie był aż tak wylewny i zdecydował się przede wszystkim na wymowny komentarz tego, co działo się wokół kadry. Kiedy emocje już opadły, Kamil Stoch w obszerniejszej rozmowie z portalem "skijumping.pl" zakończył sezon i zwrócił się do swoich kibiców.

Jeden z liderów reprezentacji Polski na koniec zmagań postanowił serdecznie im podziękować za to, że trwali przy nim i jego kolegach z kadry nawet pomimo słabych wyników i braku sukcesów. - Jako zawodnik powinienem dostrzec to, czego zazwyczaj nie doceniałem, kiedy skupiałem się na rywalizacji i osiąganiu celu. Mam na myśli ludzi wokół siebie, ich pracę, zaangażowanie i wkładane serce. Mówię też o kibicach i otrzymywanym wsparciu. Wielu ludzi dało nam jasny sygnał, że zawsze będą z nami. Niezależnie od wydarzeń na skoczni. Dzięki temu byliśmy w stanie wytrwać do samego końca - wyznał Kamil Stoch zamykając sezon 2023/2024 w rozmowie ze "skijumping.pl".

Przed skoczkami teraz chwila odpoczynku i wytchnienia, podczas której będą mogli poukładać sobie w głowie wydarzenia z ostatnich miesięcy. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express", w tym czasie przyspieszyć może również ewentualne zaangażowanie Piotra Żyły w federacji CLOUT MMA. Okazuje się bowiem, że strony mają być na jak najlepszej drodze do podpisania umowy.