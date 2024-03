Piotr Żyła bez ogródek o zakończeniu kariery skoczka! Po ostatnich skokach w Planicy powiedział to z pełną stanowczością

Zakończony właśnie sezon 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich był niezwykle trudny dla reprezentacji Polski oraz kibiców biało-czerwonych, co wywoływało masę komentarzy nawet ze strony Adama Małysza. Po ostatnich skokach w Planicy, podczas których Aleksander Zniszczoł zajął 3. miejsce, a Piotr Żyła wywalczył ostatecznie 5. pozycję, jeden z liderów polskich skoczków goszcząc w studiu "TVN" został zapytany wprost, czy będzie kontynuował karierę w przyszłym sezonie. Piotr Żyła wysłał jasny sygnał do kibiców, że obecnie nie myśli jeszcze o odwieszeniu butów na kołek.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

- Nie wiem, ja nie mam granicy po prostu. Dopóki daje mi to frajdę, to chcę skakać. To jest taki styl życia. Chcę dalej kontynuować - a ile? Nie wiem. Jak się popatrzy na Kasaiego to widać, że nie ma granicy. Może nie aż tyle, no bo to akurat jest nie do wiary, co Nori wyrabia (śmiech) - skwitował Piotr Żyła w studiu "TVN" uspokajając kibiców, że w najbliższym czasie dalej będą mogli oglądać jego skoki.

Jeden z liderów reprezentacji Polski na koniec wywiadu stwierdził jeszcze, że z nadzieją patrzy w przyszłość, która związana jest z trenerem Thomasem Thurnbichlerem. Ponadto przeprosił on kibiców za to, że "czasami był dziadem",

Daniel Huber nokautuje rywali w Planicy, wygrywa turniej Planica 7 i sięga po Małą Kryształową Kulę! Aleksander Zniszczoł na trzecim miejscu! #Planica #skijumpingfamily pic.twitter.com/XAGS35pxa6— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) March 24, 2024