Aż przeszył nas chłód po wymownych słowach Dawida Kubackiego! Ten komentarz nie przejdzie bez echa. Wypalił do kamery bez zająknięcia

W ostatnich miesiącach Dawid Kubacki bez dwóch zdań nie miał lekkiego życia. Jeden z liderów reprezentacji Polski nie mógł odnaleźć dobrej formy, co niestety po raz kolejny raz udowodnił w Planicy. Po zawodach kibice nie mieli dla niego niestety litości, decydując się na karygodne wpisy. Podczas niedzielnego konkursu w Słowenii, który kończył sezon 2023/2024 Pucharu Świata Kubacki zajął 29. miejsce, a po zakończonych zmaganiach krótko odpowiedział na kilka pytań dziennikarza "Eurosportu". Jedno z nich dotyczyło tego, co Kubacki zmieniłby w ostatnich miesiącach, gdyby mógł zrobić to teraz. Odpowiedź była wymowna.

- Rzeczy do poprawy było zbyt dużo, żeby tylko jedną wybrać. To, co by nam najbardziej pomogło to trochę więcej spokoju, a nie takiej paniki i szukania na siłę tego, żeby było dobrze. Taki spokój by nam po prostu umożliwił lepsze podejście i odbicie się od tego dna... - wypalił w rozmowie z "Eurosportem" jeden z liderów reprezentacji Polski tuż po zakończeniu sezonu 2023/2024.

Najlepsi Polacy w Pucharze Świata po erze Małysza:11/12: 5. Stoch12/13: 🥉Stoch13/14: 🥇Stoch14/15: 9. Stoch15/16: 22. Stoch16/17: 🥈Stoch17/18: 🥇Stoch18/19: 🥉Stoch19/20: 4. Kubacki20/21: 🥉Stoch21/22: 14. Żyła22/23: 4. Kubacki23/24: 19. Zniszczoł@Skijumpingpl— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) March 24, 2024

Najlepszym spośród polskich skoczków podczas niedzielnego konkursu okazał się Aleksander Zniszczoł, który zajął 3. miejsce. Dwie pozycje niżej zlazł się Piotr Żyła, a Kamil Stoch był 16.