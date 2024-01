Małysz aż złapał się za głowę, gdy powiedzieli o jego fortunie. Szczerze na temat pieniędzy, nie ukrywa tego!

Adam Małysz postanowił odnieść się do ciekawych informacji na temat swojej kariery. Nie tak dawno pojawiła się informacja mówiąca o tym, że skoczek w trakcie lat swojego skakania i pracy przy skokach narciarskich, zainkasował kwotę około 70 milionów złotych. Te informacje rozbawiły samą legendę polskiego sportu, która postanowiła wyznać prawdę.

Adam Małysz szczerze o swoich pieniądzach. Informacja o fortunie go rozbawiła

Adam Małysz stwierdził w rozmowie z "Interią", że kwota prezentowana przez media jest bardzo zawyżona i budzi u niego conajwyżej wesołość.

- Czytałem, że w ciągu kariery zarobiłem prawie 70 milionów. I znowu się uśmiałem. Naprawdę chciałbym tyle zarobić. Wtedy nie musiałbym już nic robić w życiu - powiedział Małysz.

Jak powiedział Małysz, informacje mówiące o tym, że zarabia milion złotych rocznie jako prezes PZN, są także kompletnie dalekie od rzeczywistości.

- Na pewno chciałbym zarabiać takie pieniądze. Jednak niezbyt fajnie, by to brzmiało, gdyby prezes pobierał milion złotych rocznie, a nie byłoby wyników. To bardzo mocno uderzałoby nie tylko w związek, ale przede wszystkim we mnie. Jesteśmy w związku przede wszystkim po to, by pomagać. Oczywiście. Za dobrze wykonaną pracę powinna być nagroda, ale jednak są pewne granice - powiedział Małysz.