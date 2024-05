i Autor: Art Service/Super Express David Zabolotny był jedną z jaśniejszych postaci polskiej ekipy w starciu z Duńczykami

Odliczanie do mistrzostw świata

Niespodzianki nie było, dziesiąta drużyna globu za mocna dla Biało-Czerwonych. Elita to inna półka...

To jest prawdziwa epoka w zawodowym sporcie. Kiedy Biało-Czerwoni po raz ostatni grali wśród najlepszych w hokejowych mistrzostwach globu, mieliśmy w składzie Mariusza Czerkawskiego i Krzysztofa Oliwę, na co dzień występujących w NHL. Za to nie było jeszcze wcale na świecie Krzysztofa Maciasia, dziś mającego cień nadziei na szansę gry w najsilniejszej lidze hokejowej. Już od najbliższej soboty rodzimi fani tej dyscypliny znów będą emocjonować się meczami Polaków w elicie. We wtorkowy wieczór w Sosnowcu nasi kadrowicze dzielnie walczyli w ostatnim sprawdzianie przed czempionatem.