i Autor: Paweł Skraba O której godzinie skoki dzisiaj 28.12.2023 czwartek Turniej Czterech Skoczni O której kwalifikacje Oberstdorf 28 grudnia 2023

Skoki narciarskie

6:46

72. Turniej Czterech Skoczni startuje już dzisiaj. Przed nami kwalifikacje w Oberstdorfie, oczywiście rozgrywane zgodnie z zasadą KO. Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że na niemieckich i austriackich skoczniach powalczą Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Polacy mogą wystawić aż sześciu skoczków do kwalifikacji do TCS dzięki udanym występom Zniszczoła w Pucharze Kontynentalnym. Przed świętami na wysoką gorączkę narzekali Kubacki i Wąsek, ale wygląda na to, że z ich zdrowiem jest już lepiej. Sprawdź, o której skoki dzisiaj w czwartek 28.12.2023?