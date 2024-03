O której godzinie skoki dzisiaj sobota 9.03.2024 PŚ w Oslo Raw Air O której dzisiaj skoki narciarskie 9 marca 2024

Trwa Raw Air. Za nami prolog, a na sobotę 9 marca zaplanowano konkurs indywidualny. Liderem klasyfikacji generalnej Raw Air został Daniel Hubee. Reprezentant Austrii wygrał będące prologiem kwalifikacje po próbie na odległość 134,5 metra. Polacy w komplecie awansowali do konkursu. Aleksander Zniszczoł (127 m) zajął 20. miejsce i był najlepszy z naszych skoczków. Trzy dni zmagań na Holmenkollen w Oslo (dwa prologi i dwa konkursy) ustalą czołową "50", która wystąpi w Trondheim. Dla słabszych Raw Air zakończy się już po weekendzie.

W Trondheim nie będzie prologów, a dwa konkursy - pierwszy na skoczni normalnej, drugi na dużej. Co dalej? Loty w Vikersund! Prolog dla całej "pięćdziesiątki", a następnie pierwszy konkurs lotów dla czterdziestu zakwalifikowanych. Największa zmiana nastąpi w finale turnieju. W następną niedzielę loty w Vikersund obędą się w trzyseryjnej formule. Zacznie trzydziestu najlepszych w klasyfikacji Raw Air i po każdej serii będzie odpadać dziesięciu. W finale zobaczymy już tylko TOP10.

Najlepsi oddadzą 16 skoków, ale czy wśród takich znajdzie się podopieczny Thomasa Thurnbichlera? – Ten sezon nas nauczył, że nic nie jest pewne, ale trzeba liczyć na Aleksandra Zniszczoła. Podium w Lahti to taka "pieczątka", potwierdzenie tej formy. Na pewno ten sukces dodał mu pewności siebie. Kibice "Olka" mogą być spokojnie, szczególnie, gdy dojdzie do lotów. Styl jego lotu jest skrojony pod loty, skacze agresywnie, płasko trzyma narty, powinien odlatywać. Tam też mógłby dużo odrobić. Czy Dawid Kubacki, Piotr Żyła lub Kamil Stoch dotrą aż do finału? To wielka niewiadoma. Poziom poszedł w górę, bo teraz groźni są i Włosi czy młodzi Amerykanie. Norwegowie będą u siebie i pamiętajmy, że po kontuzji wraca Anże Lanisek. Nie jestem pewny, czy ta nasza trójka da radę, ale jak Piotrek podczas lotów "odpali", to może latać super. Tylko trzeba się tam przebić. Ale niech "Olek" będzie naszym pewniakiem – mówi Jakub Kot, były skoczek, obecnie trener i ekspert TVN.

To będzie prawdziwy maraton ze skokami, od dziś do następnej niedzieli skoczkowie będą mieć tylko dwa dni bez skoków konkursowych. Warto walczyć, bo na mecie tego maratonu na zwycięzcę czeka 60 tysięcy euro premii...

Sobota, 9.03.2024

13:40 - Seria próbna

14:40 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 10.03.2024

13:00 - Prolog (kwalifikacje)

14:20 - Pierwsza seria konkursowa