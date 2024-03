O której godzinie skoki dzisiaj wtorek 12.03.2024 Raw Air PŚ Trondheim O której dzisiaj skoki narciarskie 12 marca 2024

Trwa Raw Air. Po konkursach w Oslo rywalizacja przenosi się do Trondheim. Thomas Thurnbichler wciąż widzi kolejne światełka w tunelu. W niedzielnym konkursie mieliśmy jeden akcent w czołowej dziesiątce, czyli zamykający ją Aleksander Zniszczoł. Aż trudno w to uwierzyć, ale dla "Olka" to pierwsze punkty w historii na Oslo. – Dwoma ładnymi skokami wrócił do czołówki. Dobrymi technicznie – ocenił w komunikacie PZN Thurnbichler. Austriak wyznał, że jego zawodnicy "puścili oko" w kierunku świata, pokazując dobre skoki w prologu poprzedzającym konkurs. – Był dobry dla prawie całego zespołu i to był przebłysk tego, do czego są zdolni. Byłem zadowolony ze skoku Dawida [Kubackiego], widzę zmianę w podejściu do skoku. Był otwarty, przygotował się i oddał najlepszy skok w sezonie – dodał 34-latek.

W Oslo najlepiej spisał się Aleksander Zniszczoł. Już w kwalifikacjach (wliczane są do łącznej klasyfikacji Raw Air) zajął 5. miejsce, a w konkursie potwierdził, że mija mu niechęć do tej skoczni. W pierwszej serii skoczył 126 metrów, co dało mu 16. miejsce. W drugiej serii miał wynik o 2 metry krótszy, ale wskoczył na 10. miejsce, bo kilku rywali zepsuło próby. To były pierwsze punkty Olka w Pucharze Świata na tej skoczni. – Nie do końca ją odczarowałem, ale punkty zdobyłem i to się liczy – powiedział po konkursie Zniszczoł w Eurosporcie. – Skok w kwalifikacjach był na wysokim poziomie, a zawodach nie były już tak dobre. Dobrze, że to Oslo już się kończy – dodał.

Pozytywnie można też ocenić występ Macieja Kota, który w obu konkursach znalazł się w „30” i powiększył skromne konto punktowe w PŚ. Najlepszy z Polaków w klasyfikacji Raw Air jest Piotr Żyła, który zajmuje 14. miejsce (w sobotę był 11), ale to i tak poniżej oczekiwań. Zawiedli Kamil Stoch, a szczególnie Dawid Kubacki. „Mustaf” nie potrafił w żadnym z dwóch konkursów wskoczyć do finałowej serii. Następny konkurs cyklu Raw Air we wtorek na skoczni w Trondheim.

Trwa Raw Air. Na wtorek 12 marca 2024 zaplanowano konkurs indywidualny w Trondheim. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV na antenie TVN i Eurosportu 1.

14:30 - Oficjalny trening

16:00 - Pierwsza seria konkursowa