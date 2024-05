Polska – Niemcy TV transmisja MŚ Elity w hokeju na lodzie 18.05 gdzie oglądać?

Polska – Niemcy TV transmisja

Reprezentacja Polski świetnie zaczęła tegoroczne mistrzostwa świata w hokeju. Po ponad 20 latach wróciliśmy do grona najlepszych na świecie i od razu udało się zdobyć punkt na faworyzowanej Łotwie. Niestety, później Polacy zostawiali po sobie jedynie dobre wrażenie ze Szwecją czy USA, ale nie kończyło się to żadną zdobyczą punktową. Podobnie jak w meczu z Francją, z którą z pewnością można było powalczyć przynajmniej o dogrywkę, czyli wspomniany punkt. Obecnie po pięciu meczach sytuacja jest bardzo zła, a szanse na utrzymanie teoretycznie możemy stracić jeszcze przed ostatnim meczem.

MŚ Elity w hokeju na lodzie 18.05 gdzie oglądać?

Polacy w 6. kolejce zmierzą się z Niemcami, którzy do tej pory wygrali 3 spotkania i są na dobrej drodze do play-offów. Trudno oczekiwać, że Polacy sięgną w starciu z nimi choćby po punkt, ale porażka może całkiem przekreślić nasze marzenia o utrzymaniu w elicie, choć też nie będzie to łatwe, a scenariuszy jest kilka: jeśli Polacy zakończą mecz z Niemcami bez punktów, to Kazachstan utrzyma się w elicie jeśli pokona USA (nie ważne czy po dogrywce, czy w podstawowym czasie gry). Jeśli Biało-Czerwoni zdobyliby punkt na Niemcach, to Kazachowie będą pewni utrzymania przed ostatnią kolejką tylko wtedy, gdy wygrają z USA za pełną pulę trzech punktów (o co oczywiście będzie bardzo, bardzo trudno). Warto też odwrócić sytuację – nawet jeśli Polska zdobyłaby trzy punkty w starciu z Niemcami, a Kazachstan został z niczym po meczu z USA, to i tak o utrzymaniu zdecyduje mecz Polska – Kazachstan, którego nie będziemy mogli przegrać nawet po dogrywce.

Mecz Polska – Niemcy odbędzie się w sobotę, 18 maja. Start meczu zaplanowano na godzinę 16:20. Transmisja TV z meczu Polska – Niemcy dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1. Stream online dostępny będzie w płatnej platformie Polsat Box GO.