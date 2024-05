i Autor: ART SERVICE Reprezentacja Polski

Polska - USA relacja na żywo. MŚ w hokeju mecz Polaków z USA 17.05 wynik live

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wciąż nie zaznała smaku zwycięstwa po powrocie do elity. Biało-czerwoni przegrali z Łotwą, Szwecją, Francją oraz Słowacją, a w piątkowy wieczór czeka ich równie trudny bój. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych to jak zwykle faworyt do medalu i o jakąkolwiek zdobycz punktową będzie niebywale trudno. Polacy będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.