Raw Air. Wielkie kłopoty przed startem niedzielnego konkursu. Złe wiadomości

Piotr Żyła czekał na to długie dziewięć lat. Podium polskiego weterana na skoczni w Lahti

Raw Air: Finałowy konkurs storpedowany przez wiatr?

W niedzielę na mamuciej skoczni w Vikersund odbędzie się finałowy konkurs Pucharu Świata, będący jednocześnie ostatnim aktem prestiżowego cyklu Raw Air. Do rywalizacji przystąpi 53 zawodników, w tym sześciu reprezentantów Polski. Organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu kwalifikacji z powodu zbyt silnego wiatru, co wpłynęło na ostateczny format zawodów.

Wśród skoczków, którzy wystartują w niedzielnym konkursie, znaleźli się wszyscy polscy reprezentanci. Na liście startowej widnieją nazwiska Macieja Kota, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła i Pawła Wąska. Dla każdego z nich będzie to okazja, aby poprawić swoje lokaty w końcowej klasyfikacji Raw Air oraz zdobyć cenne punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Początkowo planowano, że finałowe zawody w Vikersund będą miały unikalny format – składać się miały aż z trzech serii. Pierwsza z nich wyłoniłaby 30 najlepszych zawodników, którzy awansowaliby do drugiej rundy. Następnie czołowa dwudziestka walczyłaby o przepustkę do finałowej trzeciej serii, w której znalazłoby się już tylko 10 najlepszych skoczków. Ostatecznie jednak, ze względu na warunki atmosferyczne i odwołanie kwalifikacji, organizatorzy zdecydowali się na powrót do klasycznego, dwuseryjnego formatu zawodów.

Raw Air dobiega końca – kto sięgnie po zwycięstwo?

Tegoroczna edycja Raw Air była pełna niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji. Po sobotnim konkursie liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Niemiec Andreas Wellinger. Skoczek z Bawarii zgromadził do tej pory największą liczbę punktów i ma realną szansę na triumf w całym cyklu. Jednak wciąż musi uważać na Japończyka Ryoyu Kobayashiego, który traci do niego jedynie 13,2 pkt. Ostateczna rozgrywka na mamuciej skoczni w Vikersund może więc jeszcze przynieść zmiany na podium.

Z polskich skoczków najwyżej sklasyfikowany jest Aleksander Zniszczoł, który po sobotnich zawodach zajmuje 12. miejsce w klasyfikacji Raw Air. Pozostali Biało-Czerwoni plasują się poza czołową dziesiątką, jednak zawody w Vikersund mogą być dla nich szansą na poprawę pozycji i zakończenie norweskiego turnieju na wysokim poziomie.

